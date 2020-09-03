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ВР ужесточила наказание за угон автомобиля

ВР ужесточила наказание за угон автомобиля

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3301 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством. Соответствующее решение поддержали 309 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

В частности, согласно законопроекту, незаконное внесение изменений, подделка, замена или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализация, а также создание или содержание мест, в которых осуществляется сокрытие, разукомплектование или переоборудование таких транспортных средств наказывается штрафом от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Также те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ВРУ ранее приняла за основу законопроект №3301 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортом.

Источник: УНН
Теги: ВР, автомобили
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