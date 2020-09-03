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ВР отправила на доработку законопроект о кризисе неплатежей на рынке электроэнергии

ВР отправила на доработку законопроект о кризисе неплатежей на рынке электроэнергии

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины направила в комитет на повторное первое чтение законопроект №3364-1 о внесении изменений в законодательство по урегулированию кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи. Соответствующее решение поддержали 242 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект разработан с целью осуществления сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС.

Основной задачей законопроекта является законодательное урегулирование вопроса сертификации оператора системы передачи электроэнергии по модели отделения ISO, которая предусматривает, что оператор системы пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское управление, магистральные и межгосударственные электрические сети на праве хозяйственного ведения. При этом, указанное имущество остается в собственности государства и урегулирование кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.

Как сообщал УНН ранее, комитет ВР по вопросам экономического развития рекомендовал парламентариям принять во втором чтении и в целом законопроект №2390 о внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства в отношении мер, направленных на погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, электроэнергия
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