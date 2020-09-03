Рост заболеваемости COVID-19 не повлиял на восстановление экономической активности - НБУ

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Увеличение уровня заболеваемости COVID-19 в Украине на протяжении последних месяцев не повлияло на восстановление экономической активности, но новая волна может сдержать потребительский спрос. Об этом во время брифинга сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

"Увеличение уровня заболеваемости коронавирусом (COVID-19 - ред.) в Украине на протяжении последних месяцев не повлияло на восстановление экономической активности, впрочем, новая волна COVID-19 может сдержать потребительский спрос. В таком случае это затормозит оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, прежде всего - в секторе услуг", - сказал Кирилл Шевченко.

По его словам, актуальными остаются и другие риски:

▪️ негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;

▪️ эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;

▪️ увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

"Учитывая указанный баланс рисков и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса, правление Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 6%", - добавил глава НБУ.

Напомним, НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%.