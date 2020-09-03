Деньги из госбюджета, на которые претендуют Суркисы, эквивалентны построению двух "Охматдетов" - ОП

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Офисе президента раскритиковали решение Печерского райсуда взыскать в пользу братьев Суркисов 350 млн долларов по делу против ПриватБанка. Об этом в своем Facebook написала заместитель руководителя ОП Юлия Ковалив, передает УНН.

"Относительно вчерашнего решения суда о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн.

Правосудие должно происходить справедливо, взвешенно и "креативу" здесь точно нет места. Только справедливое и беспристрастное рассмотрение дел по существу может назваться правосудием и может претендовать на доверие.

Министерство финансов, Национальный банк, Приватбанк и Правительство не согласны с вынесенным решением и будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде.

Хочу отметить, что государственный ПриватБанк является частью стабильной и прозрачной банковской системы. Показатели банка соответствуют нормативам Нацбанка и ожиданиям вкладчиков и государство будет защищать свои интересы и интересы граждан ", - написала Ковалив.

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Ковалив также отметила, что средства, на которые претендует семья Суркисов из государственного бюджета эквивалентны двум современным детским больницам, таким как "Охматдет", "где можно спасти сотни и тысячи детских жизней".

"И напоследок для размышлений - в случае принудительного взыскания средств с ПриватБанка, а это конечно из государственного бюджета и налогоплательщиков, это фактически расходы, сопоставимые с:

- 10-ю годами финансирования новой украинской школы, где растут и учатся наши дети;

- 500 км отремонтированных дорог, которые сшивают страну;

- 2 современные детские больницы, такие как "Охматдет", где можно спасти сотни и тысячи детских жизней", - резюмировала заместитель руководителя ОП.

Напомним, члены семьи Суркисов длительное время судятся с Национальным банком в связи с национализацией ПриватБанка. В нем (в кипрском филиале) Суркисы держали депозиты под рекордно высокие, но не существующие в других банках проценты.

В НБУ уверены, что олигархи получали кредиты и размещали их на депозиты не на рыночных условиях, а благодаря вероятным особым договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка. Так же считают и американские аудиторы Kroll.

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Суркисы пытаются доказать, что "не связаны с бывшими владельцами банка", и отменить процедуру bail-in. Зато фактически подтверждают свою "связанность" в Лондонском суде, где признают наличие общих медиаактивов с бывшим владельцем банка.

Во время bail-in депозиты Суркисов на сумму 250 млн долларов обменяли на акции банка, которые Нацбанк выкупил за одну гривну.

15 июня Верховный суд не удовлетворил иск Суркисов о взыскании этих средств из Украины.

Поэтому, оффшорные компании семьи Суркисов (на которые были оформлены депозиты) подали очередной иск к ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года - тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов 259 млн долл.

2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, что ПриватБанк должен вернуть братьям Суркисам 250 млн долл. и еще почти 100 млн долл. процентов - в общем почти 10 млрд гривен по действующему курсу.

Решение было принято без рассмотрения спора по существу, а в качестве "обеспечения", объяснял министр юстиции Денис Малюська, назвав его "одним из крупнейших зашкварив в истории судебной власти".