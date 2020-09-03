Хомчак единственный, кто докладывает Президенту, дезинформируя его о реалиях в армии - Корчинская

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Официальные заявления о состоянии дел на фронте, особенно, касающиеся реального количества раненых и погибших во время действия так называемого "перемирия" не соответствуют действительности. Дезинформирует президента Владимира Зеленского Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Об этом в комментарии УНН рассказала волонтер, бывший народный депутат Оксана Корчинская.

“Из того, что подтверждают волонтеры и побратимы, — я с 57-й бригадой общалась лично с военнослужащими и врачами, которые оперировали, — то за тот период „перемирия“, с боевых потерь: это 2 погибших и 6 раненых.

Раненые — практически все из-за подрыва на минах”, — рассказала она.

По словам Корчинской, все ранения, которые получают военные из-за подрывов, должны относиться к боевым.

“По распоряжениям, которые были, и по закону Украины „Об обороне“ — все, что касается подрыва на неизвестном взрывном устройстве при выполнении военных обязанностей, даже если нет боевой задачи, это говорит о выходе бригад или заходе бригад на позиции. Такие ранения должны относиться к боевым”, — сказала она.

Зато из официальных источников информации, от ООС и ВСУ мы не слышим правды, отмечает волонтер.

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Она также опровергла информацию о якобы пребывании военных, которые были ранены в зоне боевых действий, в состоянии алкогольного опьянения.

“Я лично говорила с военными врачами, которые оперировали военнослужащего, операция длилась несколько часов, и военные врачи не подтвердили опьянения. И больница, где он находится в реанимации, так же ничего не обнаружила”, — уточнила Корчинская.

По ее словам, сейчас со стороны ВСУ происходит “абсолютная дезинформация общественности”, особенно о якобы отсутствии у нас боевых потерь.

“Верховный главнокомандующий общается только с Главнокомандующим — генералом Хомчаком. Там редко бывают другие командующие. Это то, что я слышала. И так раньше не было.

Скорее всего, есть задача не иметь боевых потерь. И таким образом ее выполняют, дезинформируя.

И это происходит уже год, когда они изменили классификатор, который подписан был Хомчаком.

Так, еще приведу пример. Они считают контузию — сотрясением головного мозга. Не боевой травмой, а просто травмой. Соответственно, они в течение года занижали все боевые ранения. В то время, как по классификации НАТО, это (контузия — ред.) является боевая травма, которая относится к виду ранений”, — рассказала Корчинская.

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Она напомнила, что украинским военным сегодня запрещена разведка и “мы не можем изучать врага”.

“По некоторым позициям у нас враг приблизился к нашим войскам на расстояние уже в 30-50 метров. Это критически опасно, так как в любой момент, когда возобновятся бои — это будут страшные потери для нас.

Враг использовал это “перемирие”. А у нас на фронте уже месяц в каждом РОПе и в некоторых ВОПах сидят представители Генштаба, в некоторых ОБСЕ, это в основном майоры и подполковники, которые ничего не позволяют нашим военным, чем подвергают опасности личный состав.

В том числе у нас категорически запрещена любая аэроразведка. То есть, наши военнослужащие не представят себе, что сейчас происходит на расстоянии даже буквально 100-300 метров от них.

Враг на все эти договоренности наплевал, они постоянно работают дронами, гранатометами, они регулярно задействуют стрелковое оружие. И все это наш Генштаб подает как “провокационный огонь”, — отметила волонтер.

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Как писал УНН, Роман Бессмертный тоже заявил о провале “перемирия” на Донбассе, который в Украине сегодня умалчивают.

По данным из СМИ, главным ответственным за соблюдение “режима тишины” на Донбассе был определен главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он неоднократно докладывал Президенту и делал публичные заявления о том, что “перемирие” якобы придерживается, потерь нет, а обстрелы действительно называл “неприцельными”, “эмоциональными”, “провокационными”.

Также заявлял, что обстрелы со стороны оккупантов якобы “вообще можно не учитывать” за их “единичность”.

Зато статистика ОБСЕ показывает обратное и констатирует, например, более 800 нарушений так называемого “перемирия”.

Напомним, что военные эксперты прогнозируют скорую ротацию Хомчака. Во-первых, “это человек не из команды Президента”, отмечает Олег Жданов. А во-вторых, за время его руководства армией, в адрес ВСУ не утихает шквал конструктивной критики, добавляет депутат Михаил Бондарь.