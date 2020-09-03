Государство взяло на себя роль миротворца в ситуации с шахтой "Надежда" - нардеп

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В критической ситуации с шахтой "Надежда" государство выполняет роль посредника и миротворца. Об этом в комментарии УНН рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Юрий Камельчук.

Несмотря на то, что государство не имеет никаких долгов перед этой шахтой, оно все же должно помочь, считает нардеп.

"С одной стороны есть люди, которые рассчитывали получить средства, а с другой - руководство, которое совершало, я считаю, преступные действия и накапливало долги, параллельно выводя из шахты деньги. В данном случае государство выполняет роль посредника, миротворца и того, кто гасит огонь", - говорит Камельчук.

Решение Кабмина выделить средства из резервного фонда государства он считает правильным.

"Шахта является градообразующим предприятием для Сосновки, поэтому это важно. И мы должны понимать, что речь идет не о безвозвратной помощи - предприятие будет эти деньги возвращать государству из своей прибыли", - говорит нардеп.

Напомним, проведенный специалистами Минэнерго аудит шахты обнаружил многочисленные нарушения в деятельности предыдущего руководства предприятия, которые привели к значительным убыткам и задолженности по заработной плате горнякам - около 50 млн грн. Министерство передало материалы аудита в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования нарушений и привлечения виновных к ответственности.

Вместе с тем Минэнерго договорилось с "Центрэнерго" и ГП "Калушская ТЭЦ-НОВА" о выделении авансовых платежей шахте "Надежда" в размере 8,7 млн грн. И сейчас решает вопрос выделения средств шахте из резервного фонда государства, которые она должна вернуть до конца года.