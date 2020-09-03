Шмыгаль обсудил с послами G7 местные выборы в Украине

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Состоялась встреча Премьер-министра Дениса Шмыгаля с послами стран "Группы семи" (G7) в Украине. Собеседники, в частности, обсудили тему местных выборов и меры по борьбе с COVID-19. Об этом говорится в заявлении дипломатов, передает УНН.

"Во время встречи с Премьер-министром Шмыгалем послы стран G7 узнали о приоритетах государственной политики, обсудили тему местных выборов, меры по борьбе с COVID-19. Подчеркнули важную роль оборонной промышленности, корпоративного управления, реформы судовой системы, независимых антикоррупционных учреждений", - отмечают послы.

О встрече сообщил сам Премьер, отметив ее важность.

"Встречи с послами стран G7 для меня особенно важны, ведь поддержка от надежных друзей Украины заряжает на плодотворную работу. Благодарен нашим партнерам за конструктивный диалог и обмен мнениями по актуальным вопросам", - написал Премьер у себя в Twitter.

Напомним, ранее сегодня послы указали на необходимость отбора руководителей украинских антикоррупционных органов через прозрачные и политически нейтральные процедуры отбора.