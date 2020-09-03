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Новый глава Укрзализныци анонсировал широкомасштабный аудит компании

Новый глава Укрзализныци анонсировал широкомасштабный аудит компании

Владимир Жмак

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Новоназначенный глава Укрзализныци Владимир Жмак анонсировал проведение широкомасштабного аудита деятельности всех филиалов и хозяйств компании, передает УНН со ссылкой на его Telegram-канал.

Он также сообщил, что сегодня провел первое после своего назначения заседание правления, на котором обсудили оперативные и стратегические задачи компании.

"Прежде всего должны решить ряд оперативных задач, связанных с операционной деятельностью компании. Другое важное направление работы - стратегическое развитие Укрзализныци. Сейчас разрабатываются программы по стратегическому планированию развития компании. Уже определены основные проблемы и разрабатываются дорожные карты для их преодоления. По каждому направлению закрепляются ответственные, которые в четко определенные сроки должны достичь положительных результатов", - написал он.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий поставил перед новым главой правления Укрзализныци три главные задачи: быстрые и жесткие управленческие решения, высокие финансовые показатели и цифровизация сервисов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрзализныця, аудит
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