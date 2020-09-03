Немчинов обнародовал правила защиты от COVID-19 в общежитиях

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министр Кабинета министров Олег Немчинов опубликовал дайджест новостей и событий, связанных с COVID-19, в котором указаны правила защиты в общежитиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал министра.

"Актуальная информация в дайджесте важнейших новостей и событий, связанных с коронавирусом в нашей стране", - написал Олег Немчинов.

Согласно обнародованной им информации, Минздрав советует защитить себя от COVID-19 в общежитиях и быть ответственным студентом: обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками, находиться вне комнаты только в респираторе или защитной маске, воздерживаться от контакта с лицами с симптомами респираторных заболеваний, самоизолироваться при появлении симптомов респираторных заболеваний.

"Министерство здравоохранения отмечает: проживание в общежитиях и их посещения во время карантина должно быть безопасным. Для этого введен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений. Все находящиеся в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры по противодействию распространения COVID-19", - указано в дайджесте.

Также отмечается, что на входе в общежитие должны быть информационные материалы о профилактике COVID-19 и место для обработки рук антисептиком. Кроме того, посетителям ежедневно осуществляют температурный скрининг бесконтактным методом, они должны регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком каждые 3 часа.

Указано, что собственники или и администрация должны обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование работниками общежития, а также наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Также они должны обеспечить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей каждые 3-4 часа, а также централизованный сбор СИЗ и контроль за их использованием вне комнат.

Кроме того, владельцы и администрация общежития должны обеспечить медицинское наблюдение, доставку пищевых продуктов, медикаментов, средств гигиены и личных вещей лицам, находящимся в общежитии на самоизоляции.

Отмечается, что владельцы и администрация общежития должны ограничить массовые собрания работников и лиц, проживающих в общежитии, в закрытых помещениях.

Напомним, в этом году студенты не влияют на рынок аренды жилья в столице.