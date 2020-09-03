Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
В Беларуси задержали украинца: обвиняют в "координации толпы" на митинге
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3105

Немчинов обнародовал правила защиты от COVID-19 в общежитиях

Немчинов обнародовал правила защиты от COVID-19 в общежитиях

Олег Немчинов

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министр Кабинета министров Олег Немчинов опубликовал дайджест новостей и событий, связанных с COVID-19, в котором указаны правила защиты в общежитиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал министра.

"Актуальная информация в дайджесте важнейших новостей и событий, связанных с коронавирусом в нашей стране", - написал Олег Немчинов.

Согласно обнародованной им информации, Минздрав советует защитить себя от COVID-19 в общежитиях и быть ответственным студентом: обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками, находиться вне комнаты только в респираторе или защитной маске, воздерживаться от контакта с лицами с симптомами респираторных заболеваний, самоизолироваться при появлении симптомов респираторных заболеваний.

"Министерство здравоохранения отмечает: проживание в общежитиях и их посещения во время карантина должно быть безопасным. Для этого введен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений. Все находящиеся в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры по противодействию распространения COVID-19", - указано в дайджесте.

Также отмечается, что на входе в общежитие должны быть информационные материалы о профилактике COVID-19 и место для обработки рук антисептиком. Кроме того, посетителям ежедневно осуществляют температурный скрининг бесконтактным методом, они должны регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком каждые 3 часа.

Указано, что собственники или и администрация должны обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование работниками общежития, а также наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Также они должны обеспечить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей каждые 3-4 часа, а также централизованный сбор СИЗ и контроль за их использованием вне комнат.

Кроме того, владельцы и администрация общежития должны обеспечить медицинское наблюдение, доставку пищевых продуктов, медикаментов, средств гигиены и личных вещей лицам, находящимся в общежитии на самоизоляции.

Отмечается, что владельцы и администрация общежития должны ограничить массовые собрания работников и лиц, проживающих в общежитии, в закрытых помещениях.

Напомним, в этом году студенты не влияют на рынок аренды жилья в столице.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, студенты, правительство, Коронавирус, общежитие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.