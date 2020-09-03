Данилов: уменьшать существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны не представляется возможным

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с учетом имеющихся угроз уменьшать существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны на 2021 год не представляется возможным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел совещание относительно оборонного бюджета на 2021 год... Одной из ключевых угроз национальной безопасности А.Данилов назвал продолжающуюся военную агрессию на Востоке Украины. Секретарь СНБО Украины отметил важность перевооружения армии, усиление разведывательных возможностей, кибербезопасности, поддержки отечественного ОПК. При этом Алексей Данилов отметил, что с учетом имеющихся угроз уменьшать существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны не представляется возможным , - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники совещания обсудили потребности субъектов сектора безопасности и обороны в финансировании на следующий год, акцентировав на приоритетных направлениях.

"По итогам обсуждения Министерству финансов Украины поручено в кратчайшие сроки проработать вопрос о возможности увеличения объемов финансирования потребностей национальной безопасности и обороны. Очередное совещание по этому вопросу планируется провести в ближайшее время", - указано в сообщении.

Напомним, в СНБО заинтересованы в сотрудничестве с киберкомандованиями США и Великобритании.