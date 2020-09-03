Пожизненная стипендия отцу Зеленского: Шмыгаль разъяснил позицию правительства

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам, в списке которых отец Президента Украины Александр Зеленский, был отозван для дополнения списков претендентами. Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Сегодня получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского Государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что Правительство на своем прошлом заседании не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому", - написал премьер.

Он отметил, что в письме объясняется: трудовой коллектив неоднократно вносил представление на награду Александра Семеновича Зеленского - с 2017 года, задолго до того, как Президентом стал Владимир Зеленский. Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг Зеленского, исходя из личных достижений и достижений соискателя.

"Из-за неожиданного медийного резонанса хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов. Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы Правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования. Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства", - написал премьер.

Отметим, ранее на рассмотрение Кабинета Министров должны были вынести утверждение проекта указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования. Среди них есть отец президента Александр Зеленский.

Как сообщал УНН, Зеленский в августе подписал закон о повышении стипендии детям-сиротам.