В правительстве обсуждают страхование учителей-пенсионеров и детей от COVID-19

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Минобразования планирует подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию работающих учителей-пенсионеров и детей от коронавируса, поскольку они входят в группу риска. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает УНН.

“К Министерству образования, Кабмину есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только пенсионеров (пенсионеров, работающих учителями, — ред.), но и детей. Сегодня продолжается диалог в этом направлении, и я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на некий меморандум и сотрудничество, которые будут полезными и учителям, и государству, и будут определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты”, — заявил Шкарлет.

Министр также рассказал, за какие средства школы обеспечат масками и антисептиками.

Как сообщал УНН, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская призвала следовать рекомендациям Минздрава в борьбе с коронавирусом. Она также отметила, что все должны понимать, что Украина находится на пороге роста заболевания COVID-19.