ВР сегодня возьмется за изменения порядка допуска следователей в зоне ООС

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Парламентарии на сегодняшнем заседании планируют рассмотреть ряд вопросов, в частности, президентский законопроект о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.

Также парламентарии планируют рассмотреть законопроект по отдельным вопросам защиты обличителей, по европейским принципам модернизации промышленности. Кроме того, планируется установить административную ответственность за невыполнение законных требований депутата городского совета.

Кроме того, в повестке дня запланировано рассмотрение двух проектов постановлений об отмене решения ВР о принятии законопроекта о поставке электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирных домов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в законодательство относительно допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.