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Бело-красно-белые флаги в Раде: нардепы выступили в поддержку протестов в Беларуси

Бело-красно-белые флаги в Раде: нардепы выступили в поддержку протестов в Беларуси

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Верховной Раде Украины народные депутаты заблокировали трибуну, держа бело-красно-белые флаги в знак поддержки протестов в Беларуси, передает корреспондент УНН.

"Мы верим, что в ближайшее время над парламентом Беларуси поднимется бело-красно-белый флаг. Сябры, Украина с вами. Сегодня вы боретесь не просто за демократию и свободу Беларуси, но и за свободу существования вашей страны. Диктатор Лукашенко сливает Беларусь Путину", - сказал нардеп Алексей Гончаренко.

К словам поддержки белорусскому народу присоединились народные депутаты разных политических сил.

"Независимо от нашей партийной и фракционной принадлежности, мы должны стоять вместе с белорусским народом, защищая свободу. Да здравствует Беларусь", - сказала нардеп, глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Напомним, министерство иностранных дел Украины отреагировало на упреки белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы "влиянии" Украины на протесты в Беларуси.

Источник: УНН
Теги: выборы, протесты, Беларусь
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