Нацсовет: создана группа по надзору за соблюдением СМИ законодательства во время местных выборов

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил состав рабочей группы по надзору за соблюдением СМИ законодательных требований во время местных выборов, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацсовета.

"Национальный совет создал Рабочую группу для осуществления надзора за соблюдением телерадиоорганизациями избирательного законодательства во время избирательной кампании депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2020 году. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 3 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группу возглавит ответственный секретарь Национального совета Юрий Зиневич. Член Национального совета Максим Оноприенко назначен заместителем председателя рабочей группы. В состав рабочей группы войдут руководитель аппарата Национального совета Сергей Кучерук, руководители структурных подразделений и специалисты отделов.

Рабочая группа будет анализировать распространяемую электронными СМИ информацию, связанную с проведением избирательной кампании.

Как сообщал УНН, Минздрав и ЦИК разрабатывают алгоритм проведения местных выборов в условиях пандемии COVID-19.



Напомним, Верховная Рада Украины назначила очередные местные выборы на воскресенье, 25 октября 2020 года. Местные выборы не будут проводиться на территории аннексированного Крыма, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Донецкий и Луганский областные советы.



