Кулеба ожидает министерской встречи в "нормандском формате" в сентябре

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На данный момент идет активная подготовка к встрече советников "нормандской четверки". Так, если не возникнет непредвиденных ситуаций, то будут созданы все условия для встречи министров иностранных дел, которая ожидается до конца сентября. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"План состоит в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров "Нормандского формата". По состоянию на сейчас встреча советников запланирована, ведется активная подготовка к ней, буквально сидя в Верховной Раде, я время от времени отвлекался на переписку по подготовке этой встречи. Поэтому, как только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча, какие результаты будут достигнуты, если на этой встрече не произойдет ничего форс-мажорного, то будут созданы условия и для встречи министров иностранных дел", - отметил он.

По его словам, стороны настроены на проведение встречи в сентябре.

"Но и я, и мои французские и немецкие коллеги настроены на проведение этой встречи в сентябре. Насколько мне сообщили мои коллеги, то российский министр Сергей Лавров также не возражает против проведения такой встречи", - добавил Кулеба.

Как ранее заявлял руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, встреча советников лидеров "нормандской четверки" запланированная на 28 августа, все же пройдет - до 10 сентября.