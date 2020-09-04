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В МИДе назвали еще три страны, которые открыли въезд для украинцев

В МИДе назвали еще три страны, которые открыли въезд для украинцев

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Въезд для украинцев открыли Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго - в общем уже 48 стран. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши сограждане. Три страны в этот список добавилось по сравнению с прошлой неделей. Всего за последнее время добавились Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго", - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил условия для въезда на территорию стран, которые являются самыми популярными туристическими направлениями для украинцев и сейчас позволяют въезд для наших граждан.

Источник: УНН
Теги: МИД, Бразилия, туризм, Конго, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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