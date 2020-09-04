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Рада приняла за основу законопроект о господдержке производителей с/х продукции

Рада приняла за основу законопроект о господдержке производителей с/х продукции

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. Соответствующее решение поддержали 271 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Основные положения законопроекта предусматривают:

- исключение положений из закона, касающихся урегулирования вопросов государственной аграрной интервенции как формы государственного вмешательства

- предоставление определений, которые необходимы для надлежащего функционирования системы государственной поддержки (производитель сельскохозяйственной продукции; сельскохозяйственная деятельность, сельскохозяйственный товаропроизводитель и т.п.);

- определение принципов, на которых предоставляется государственная поддержка (прозрачность, публичность, целевое использование выделенных средств);

- введение законодательных оснований для функционирования Государственного аграрного реестра;

- исключение положений, касающихся государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию и государственных залоговых закупок зерна;

- предоставление права на получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, которые занимаются козоводством и аквакультурой.

Напомним, по информации Минэкономики, сейчас государство по программе компенсации стоимости сельскохозяйственной техники отечественного производства уже направило 716 млн грн для почти 1,5 тыс. аграриев.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, законопроект, сельскохозяйственная продукция
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