В МИД призвали комплексно подойти и принять меры по строительству "Северного потока-2"

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украина призывает комплексно подойти к решению вопроса о строительстве "Северного потока-2" и принять меры, которые повысят цену для РФ за ее действия. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Мы уже видим, как разворачиваются определенные события в связи с этими действиями (строительство "Северного-потока-2" - ред.) в Европейском Союзе, в частности в Европейском парламенте. Вы знаете, что несмотря на наши очень позитивные отношения с немцами, я хочу еще раз подтвердить, что правительство Украины благодарно Германии за решительную и последовательную поддержку в вопросе противодействия российской агрессии, но, к сожалению, в наших отношениях есть одно расхождение, и мы не скрываем этого. Это расхождение называется "Северный-поток-2", и не только у Украины этот проект вызывает неприятие и отрицание", - отметил Кулеба.

По его словам, в случае завершения проекта Россия будет приобретать возможности зарабатывать большие деньги, которые затем направлять на агрессию.

"Мы с вами понимаем, что в случае его завершения Россия будет приобретать дополнительные возможности зарабатывать огромные деньги и инвестировать их потом, в частности, в свои агрессивные действия как внутри страны, так и извне. Поэтому, время очень комплексно подойти к этому вопросу и наконец принять меры, которые максимально повысят цену для Российской Федерации за ее действия", - добавил Кулеба.

Напомним, в четверг канцлер Германии Ангела Меркель столкнулась с давлением с требованием пересмотра проекта газопровода "Северный поток-2", после заявлений о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Также сообщалось, что Президент Франции Эммануэль Макрон опасается усиления газовой зависимости Европы из-за "Северного потока-2".