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Рада ратифицировала изменения в протокол Конвенции о передаче осужденных лиц

Рада ратифицировала изменения в протокол Конвенции о передаче осужденных лиц

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом президентский законопроект №0050 о ратификации Протокола, вносящего изменения в Дополнительный протокол к Конвенции о передаче осужденных лиц. Соответствующее решение поддержали 274 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроект предусматривает выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола, вносящего изменения в Дополнительный протокол к Конвенции о передаче осужденных лиц.

Вносятся изменения, которыми сфера действия Дополнительного протокола распространяется на ситуации, когда лицо, в отношении которого вынесен окончательный приговор, не осуществило побег, а свободно выехало в государство своего гражданства. Также изменения детализируют отдельные процедурные вопросы, связанные с передачей осужденного без его согласия в случаях, предусмотренных Дополнительным протоколом.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла четыре президентских законопроекта о ратификации договоров с Иорданским Хашимитским Королевством, в частности, о взаимной правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных лиц.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, ратификация, законопроект, осужденные, конвенция
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