Ситуация на КПВВ на Донбассе: оккупанты препятствуют свободному движению людей

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора. По состоянию на 12.00 на контролируемую территорию Украины последовало лишь 4 автомобиля и 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Определенные Командующим ООС контрольные пункты въезда-выезда функционируют по осенним графику, ежедневно с 07:00 до 18:30. Бесперебойно продолжает функционировать КПВВ "Станица Луганская", где пропускные операции осуществляются ежедневно. По состоянию на 12:00 в этом КПВВ линию разграничение пересекло 1489 человек", - говорится в сообщении.

Также сегодня оккупанты восстановили движение напротив КПВВ "Новотроицкое". Сейчас пограничники в этом контрольном пункте обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины 11 автомобилей и 111 человек.

"Вместе с тем российские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора. По состоянию на 12.00 на контролируемую территорию Украины последовало лишь 4 автомобиля и 20 человек. Полностью заблокированным, со стороны оккупантов, остается движение в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой неделе через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на ВОТУ проследовали 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса международная организация направила продуктовые наборы, медицинское оборудование, материалы для систем водоснабжения. Общий вес гуманитарного груза составил более 132 тонны.

Как сообщал УНН ранее, оккупанты на Донбассе разблокировали движение в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое".