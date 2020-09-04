В МИД согласовали проект по повышению квалификации дипломатов

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство иностранных дел и Украинский католический университет согласовали проект программы повышения квалификации дипломатов. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Мы в МИД постоянно работаем над вопросом торговли, над вопросами экспорта украинских предприятий за рубежом, хотим помогать и помогаем украинскому бизнесу, украинской экономике в этих сложных условиях и параллельно строим максимально эффективную и новую систему работы МИД в этом направлении. Нам нужны современные квалифицированные кадры, которые говорят с бизнесом на одном языке и для того, чтобы готовить таких дипломатов для торгово-инвестиционной дипломатии, МИД и Католический Университет согласовали проект программы повышения квалификации дипломатов", - отметил он.

Напомним, в поддержку связей с украинцами, проживающими за рубежом по всему миру, к 2020 году предусмотрено проведение около 150 мероприятий на сумму 67 346 долларов США.