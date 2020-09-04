Украина обсудила с международными партнерами празднование Рош-ха-Шана в условиях пандемии

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин провел встречу с послами и представителями посольств Израиля, США, Великобритании, Франции, Бельгии, Венгрии и обсудил с ними обеспечение религиозных прав граждан, в частности, празднование Рош-ха-Шана в условиях пандемии, передает УНН со ссылкой на сообщение на странице Енина в Facebook.

"Провел сегодня встречу с послами и представителями посольств Израиля, США, Великобритании, Франции, Бельгии, Венгрии и отметил, что несмотря на сложную мировую эпидемическую ситуацию Украина заботится об обеспечении прав и свобод граждан, в том числе религиозных", - написал Енин.

По его словам, МИД делает все, чтобы обеспечить уважение к религиозным чувствам и достойные условия пребывания паломников, которые сейчас прибыли в нашу страну для празднования Рош-ха-Шана, а так же максимальную безопасность всех граждан в условиях ухудшения эпидемической ситуации в Украине.

"МИД рассчитывает на понимание и поддержку всех наших международных партнеров, граждане и подданные, которых совершают паломничество, и на максимальную координацию и сотрудничество со стороны соответствующих украинских ведомств и еврейских общин всего мира", - добавил Енин.

Напомним, Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела вопрос о массовом паломничестве хасидов в Умань для празднования Рош Ха-Шана.