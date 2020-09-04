Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине следует ожидать около 15-20% роста цен на овощи до конца года
В Украине следует ожидать около 15-20% роста цен на овощи до конца года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5310

Программа 5-7-9 будет мультиплицированна для приумножения результатов - Петрашко

Программа 5-7-9 будет мультиплицированна для приумножения результатов - Петрашко

Игорь Петрашко

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Программа кредитования 5-7-9 достаточно сложно запускалась, но после многочисленных наработок и усовершенствований банки начали активно кредитовать и конкурировать за клиента. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает УНН со ссылкой на пресс-служба Министерства.

"Сейчас уже профинансировано бизнесу около 6,5 млрд грн по программе "5-7-9". Имеем стабильно прирост 700-800 млн в неделю. Мы будем мультиплицировать эту программу на другие категории участников, в другие функции, чтобы иметь еще большие результаты", - сказал Петрашко.

По словам министра, программа будет расширена для среднего бизнеса, ведь сейчас она действует только для микро и малых предприятий.

Больше всего программа 5-7-9 пользуется спросом в области сельского хозяйства (57% кредитов): 15% - промышленная переработка, 15% - торговля и производство. Лидерами по суммам заключенных договоров является Харьковская (9%), Львовская (7%) и Киевская (7%) области.

Напомним, государственной кредитной программой 5-7-9% профинансированы более 2 тыс. кредитов на сумму почти 5 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: Украина, кредит, Минэкономразвития
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.