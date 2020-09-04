Задержанного в Беларуси украинца приговорили к трем суткам ареста

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украинского гражданина, журналиста "Комсомольской Правды" Святослава Зоркого (настоящее имя - Сергей Щеголев) сегодня приговорили к трем суткам ареста, передает УНН со ссылкой на сообщение Белорусской ассоциации журналистов.

"Суд вынес решение по административному делу журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго: трое суток ареста. Его также признали виновным в участии в несанкционированной акции. Святославу Зоркому (КП в Беларуси) тоже присудили трое суток ареста", - сообщили в БАЖ.

Напомним, Зоркого и еще нескольких журналисты обвиняют в участии в несанкционированной акции. Согласно протоколам милиции, они якобы "координировали толпы" на митинге.

В то же время, по данным ассоциации, во время акции Святослав был в жилете с надписью "Пресса" и с удостоверением. На суде гражданин Украины утверждал, что не координировал толпу.