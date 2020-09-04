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На следующей неделе Кулеба отправится с рабочим визитом в Португалию

На следующей неделе Кулеба отправится с рабочим визитом в Португалию

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9 сентября 2020 года посетит с рабочим визитом Португальскую Республику, где подпишет Дорожную карту украинского-португальских отношений на 2020-2022 годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"9 сентября 2020 года министр иностранных дел Украины посетит с рабочим визитом Португальскую Республику. Программа визита предусматривает переговоры с министром иностранных дел Португалии Аугушту Сантушем Силвой, встречи с председателем комитета по иностранным делам и по вопросам португальских общин Ассамблеи Республики (парламента) Португалии Сержиу Пинту, министром по делам экономики и цифровизации Педру Виейра, а также представителями деловых кругов Португалии" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что также у Дмитрия Кулебы запланирована отдельная встреча в Лиссабоне с украинской общиной.

"В рамках визита состоится подписание Дорожной карты украинского-португальских отношений на 2020-2022 годы", - указано в сообщении.

Напомним, в МИД предложили Норвегии открыть в Киеве офис Innovation Norway.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Португалия, Дмитрий Кулеба
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