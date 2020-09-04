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Лукашенко нарушил закон Беларуси, обращаясь за помощью к Путину — Колесникова

Лукашенко нарушил закон Беларуси, обращаясь за помощью к Путину — Колесникова

Александр Лукашенко

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко нарушил закон Республики, когда обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, что является угрозой нацбезопасности. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” сказала белорусская оппозиционерка, член президиума координационного совета Беларуси, Мария Колесникова, передает УНН.

“Господин Путин открыто всему миру заявил, белорусам и всему миру, да и международному сообществу, о том, что Лукашенко нарушил закон Республики Беларусь. Он обратился за помощью к иностранному государству. Это угроза нацбезопасности, статья 361 пункт 2 уголовного кодекса Республики Беларусь”, — сказала Мария Колесникова.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Россия при первом запросе окажет помощь в деле обеспечения безопасности его страны в случае внешней угрозы. Глава Беларуси уточнил, что “речь идет о военной составляющей” по договору с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ.

Как сообщал УНН, Россия по просьбе Лукашенко создала резерв правоохранителей для Беларуси.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Лукашенко
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