Кравчук назвал позицию украинской власти в отношении Беларуси адекватной

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Позиция украинской власти по ситуации в Беларуси — адекватная сегодняшней ситуации. Об этом сказал в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает УНН.

“Я думаю так, что в целом позиция украинской власти адекватная. И ситуация, которая сложилась сегодня в Беларуси и за пределами Беларуси — сегодня мир оценивает ситуацию в Беларуси. И Украина присоединилась к демократическому миру в этих оценках. Мы хотим, Украина хочет, чтобы Беларусь была демократическая, и Беларусь была мирным государством на границе с Украиной. Это наше желание. И мы будем делать все для этого. Поэтому я считаю, что сегодня деятельность украинской власти нужно оценивать адекватно в сегодняшней ситуации”, — сказал Кравчук.

По его словам, это вовсе не означает, что позиция Украины не может измениться под влиянием других факторов.

“Ну, скажем, более активного участия в ситуации в Беларуси России”, — считает Кравчук.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба об отношениях с Беларусью заявил, что на каждую риторику, что будет касаться Украины, будет предоставлен словесная ответ, каждые действия в отношении Украины — действенный.