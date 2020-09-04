Критерии исключения депутатов из рядов "Слуги народа" не согласованы — Верещук

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Критерии исключения депутатов из рядов “Слуг народа” разработаны, но не согласованы и не утверждены. Об этом сказала народный депутат, кандидат на должность мэра Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

“Мы обещали, что разработаем положение, утвердим, где будут выписаны критерии. Мы сделали несколько подходов и несколько попыток разработать это положение. К сожалению, они не увенчались успехом. Положение разработано, но не согласовано и на фракции не утверждено. Поэтому мы руководствуемся критерием следующим — если есть вопрос, который мы обсуждаем, и он набирает 70% голосов „за“ — решение считается принятым. В данном случае — 70% голосов фракции было за то, чтобы Гео Лероса исключить”, — сказала Верещук, отвечая на вопрос, какими критериями "Слуга народа“ пользуется, чтобы определить точку невозврата депутата в ряды фракции.

Напомним, 1 сентября народного депутата Гео Лероса исключили из фракции “Слуга народа” по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов.