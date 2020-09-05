Бомбардировщики США впервые вошли в воздушное пространство Украины

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В пятницу военные самолеты ВВС США Boeіng B-52 впервые вошли в воздушное пространство Украины. Об этом со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ сообщает Минобороны Украины, передает УНН.

“Американские стратегические бомбардировщики сопровождают истребители бригад тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины Су-27 и МиГ-29. Утром 4 сентября бомбардировщики вылетели с авиабазы Ферфорд в Великобритании, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные летчики встретили В-52 на польской границе, сопроводили их по территории Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении.

“Патрулирование носит плановый характер для достижения взаимосовмещения стран НАТО и партнеров. Вероятно что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем”, — добавили в Минобороны Украины.

Как сообщал УНН, министр обороны Украины Андрей Таран принял участие в четвертом Черноморском и Балканском форуме безопасности (Black Sea and Balkans Security Forum 2020) в Румынии, во время которого обсудили привлечение ведущих международных организаций к решению вопросов безопасности в регионе, в частности с участием НАТО.