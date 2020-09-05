В Генассамблее ООН обсудят ситуацию в аннексированном Крыму и на Донбассе

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Генассамблее ООН включили в повестку дня 75-й сессии ситуацию в аннексирована Крыму и на Донбассе. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в своем Facebook, передает УНН.

“Хорошая новость из Нью-Йорка! Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о “нас там нет” и “Крымнаш”, — написала Джапарова.

Как сообщал УНН, Генеральная Ассамблея ООН состоится в онлайн-формате, выступление Президента Украины Владимира Зеленского на общих дебатах 75-й сессии запланировано на 23 сентября.