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В Генассамблее ООН обсудят ситуацию в аннексированном Крыму и на Донбассе

В Генассамблее ООН обсудят ситуацию в аннексированном Крыму и на Донбассе

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Генассамблее ООН включили в повестку дня 75-й сессии ситуацию в аннексирована Крыму и на Донбассе. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в своем Facebook, передает УНН.

“Хорошая новость из Нью-Йорка! Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о “нас там нет” и “Крымнаш”, — написала Джапарова.

Как сообщал УНН, Генеральная Ассамблея ООН состоится в онлайн-формате, выступление Президента Украины Владимира Зеленского на общих дебатах 75-й сессии запланировано на 23 сентября.

Источник: УНН
Теги: ООН, Донбасс, Крым
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