Украина поддерживает проведение новых президентских выборов в Беларуси — МИД

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Для восстановления стабильности в Беларуси нужны диалог и уважение прав человека, следующий шаг — проведение новых президентских выборов. Об этом во время выступления в Совете безопасности ООН заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на сайт МИД Украины.

“В нынешних условиях, уважение к правам человека и диалог составляют две основных предпосылки восстановления стабильности в Беларуси”, — заявил Кулеба.

Министр напомнил, что 10 августа страны “Люблинского треугольника” сделали заявление, как только власть Беларуси прибегла к насилию против мирных протестующих. Украина, Польша и Литва выразили общее глубокое беспокойство эскалацией ситуации в Беларуси, призвали белорусскую власть воздержаться от применения силы, освободить из-под стражи задержанных в ходе протестов, а также предложили содействие в налаживании диалога.

По словам Кулебы, этот совместный призыв не был услышан, а власть Беларуси применила и продолжает применять неоправданное и неприемлемое насилие к гражданам, которые участвуют в протестах. Тысячи людей были задержаны, продолжились притеснения прав и свобод граждан, включая право на мирные собрания и свободой слова.

Это заставило Украину поставить на паузу все контакты с белорусскими властями на высоком и высшем уровнях и вызвать посла Украины в Беларуси в Киев на консультации.

“Освобождение всех задержанных может начать диалог между властью и гражданским обществом, инициировать поиск компромиссов. Следующим шагом может стать объявление новых выборов, которые должны быть проведены демократическим способом и с беспрепятственным участием международных наблюдателей, в первую очередь, с ОБСЕ / БДИПЧ”, - отметил министр.

Глава МИД Украины добавил, что Украина приветствует совместное предложение нынешнего Албанского и будущего Шведского председательства в ОБСЕ о проведении их визита в Беларусь для встречи с представителями власти и оппозиции и содействие диалогу.

“Мы призываем власти Беларуси к конструктивному способствованию этим усилиям”, — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

“Надеюсь, что каждая страна — прежде всего, это касается Российской Федерации — будет придерживаться такой же позиции и воздержится от любых действий, включая военное вторжение, которое способно еще больше дестабилизировать ситуацию в Беларуси”, — подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел также отметил, что Украина готова помочь Беларуси преодолеть нынешний кризис.

Как сообщал УНН, главная соперница на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская выступила с докладом на заседании Совета безопасности ООН и призвала направить в Беларусь мониторинговую миссию.