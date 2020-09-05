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Великобритания усилит поддержку граждан и СМИ в Беларуси

Великобритания усилит поддержку граждан и СМИ в Беларуси

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Великобритания усилит поддержку граждан и независимых СМИ в Беларуси. Об этом заявила министр Венди Мортон, которая представляла Великобританию на заседании Совбеза ООН по ситуации в Беларуси, передает УНН со ссылкой на пресс служба посольства страны.

“Великобритания заявила, что удваивает свою поддержку независимым СМИ, правозащитным организациям и общественным организациям в Беларуси, предоставляя дополнительные 1,5 млн фунтов стерлингов на проекты в течение следующих двух лет. Сюда входит усиление нашей поддержки совместной британско-польской программы по продвижению независимых СМИ, работающих в Беларуси для противодействия дезинформации”, — говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что Великобритания однозначно осуждает “нападения на свободу СМИ белорусскими властями после фальшивых президентских выборов, включая преследования и задержания журналистов и ограничения доступа к интернету”.

“Великобритания будет продолжать призывать к ненасилию и прекращению преследований со стороны белорусских властей против мирных протестующих, средств массовой информации и лидеров оппозиции”, — заявили в посольстве страны.

Как сообщал УНН, в МИД Украины считают, что для восстановления стабильности в Беларуси нужны диалог и уважение прав человека, следующий шаг — проведение новых президентских выборов.

Источник: УНН
Теги: СМИ, Беларусь, Великобритания
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