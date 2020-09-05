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Годовщина подписания Минских соглашений: США призвали РФ вывести войска из Украины

Годовщина подписания Минских соглашений: США призвали РФ вывести войска из Украины

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Посольство США по случаю шестой годовщины подписания Минского протокола призвало Россию вывести из Украины войска. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook, пишет УНН.

“В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие и силы, которые она возглавляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается незыблемой”, - отмечается в сообщении.

Напомним, 5 сентября 2014 в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе. Документ подписан представителями Украины, ОБСЕ и России.

19-20 сентября того же года в Минске по итогам встречи Трехсторонней контактной группы был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.
Согласно меморандуму, стороны обязались отвести свою тяжелую военную технику от линии фронта на 15 км каждая, а вдоль всего участка российско-украинской границы должна работать миссия ОБСЕ.

Позже к этому меморандуму было подписано приложение, уточнявшее пункты меморандума.

Источник: УНН
Теги: Минские соглашения
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