В ОБСЕ зафиксировали нарушения боевиками договоренностей по отводу от линии разграничения военной техники

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали факты нарушения боевиками договоренности об отводе от линии разграничения военной техники и вооружения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"По данным отчетов СММ ОБСЕ, опубликованных в течение этой недели, во время выполнения наблюдательного полета БПЛА миссии ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории было зафиксировано вооружение с нарушением линии отвода на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области двенадцать самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), девять буксируемых гаубиц (Д-30А "Лягушка", 122 мм) ", - говорится в сообщении.

Также на учебном полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области одна реактивная система залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области двадцать реактивных систем залпового огня (9K51, БМ-21 "Град", 122 мм ).

Кроме того, зафиксировано вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

• на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области семнадцать танков, три зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10")

• на учебном полигоне вблизи населенного пункта Круглик Луганской области двадцать пять танков;

• вблизи населенного пункта Лутугино Донецкой области десять танков;

• на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области девять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), двенадцать буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), один танк (Т-64), четыре зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10").

"УС СЦКК отмечает, что приведенные факты четко указывают на нарушение Минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.