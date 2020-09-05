Распродажа тюрем: Малюська представил третий лот

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська представил еще один лот в рамках распродажи тюрем. Третьим объектом стало государственное учреждение Львовская исправительная колония №48. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Мы продолжаем нашу распродажу тюрем. На этот раз я во Львове по адресу Хуторивка 2. Тут размещено наше учреждение № 48. История тоже немного старая, еще в 2017 году было принято решение это учреждение заморозить, в феврале 2018 года из этого учреждения был вывезен последний осужденный. Сейчас это учреждение скорее похоже на голливудские фильмы, где описывается какой-то апокалипсис", - рассказал Малюська.

Однако, он отметил, что для потенциального инвестора этот объект очень интересен.

"Во-первых, очень неплохое местоположение - это недалеко от центра Львова, площадь огромная, более 10 гектаров площадь земельного участка. Здесь более 40 различных зданий и общая их площадь более 42 тысяч квадратных метров. Есть все инженерные сети, одна только электроэнергия здесь отведена мощностью 2,2 МВт... Есть канализация, водоотвод", - сказал Малюська.

По его словам, в принципе этот объект идеален для промышленной или жилой застройки.

"Это будет наш третий лот на продажу, он будет предложен к продаже также этой осенью. Первые лоты, которые мы уже анонсировали так же на подходе - это Коцюбинский у Киева и Одесса", - подчеркнул малюська.

Также он добавил, что стоить тюрьма будет не дешево.

Напомним, Министерство юстиции Украины сегодня начало распродажу тюрем. Первым объектом стало помещение Ирпенского исправительного центра в поселке Коцюбинское.