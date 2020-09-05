Кулеба: заявления боевиков — отчаянный поиск повода нарушить режим прекращения огня

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Боевики действительно подали в Трехстороннюю контактную группу заявление, что откроют 7 сентября огонь по украинским укреплениям. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

По его словам, такие действия являются отчаянной попыткой найти основания для нарушения режима прекращения огня.

“Я не хочу комментировать Пушилина — кто он вообще такой... но официальная коммуникация от них, они действительно подтверждают свое намерение открыть огонь. И в таком издевательском тоне просят убрать людей, чтобы никто не погиб случайно. Наш Президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально завтра”, — сказал Кулеба.

По его словам, МИД уже проинформировал ТКГ, что Украина инициирует видеоконференцию на завтра, 6 сентября. ОБСЕ это решение поддержали, однако, еще ожидается ответ российской стороны.

“Я читал тот документ, который они прислали и очевидно, что это отчаянный поиск повода, чтобы нарушить режим прекращения огня. Это абсолютно не допустимо. Мы действуем в этой ситуации ответственно, а они ищут повод нарушить режим прекращения огня таким образом, чтобы еще обвинить нас в этом”, — прокомментировал министр.

Как сообщал УНН, 5 сентября главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин заявил, что они планируют открыть огонь по украинским укреплением неподалеку Горловки 7 сентября, потому что считают эти укрепления незаконными и не соответствующими договоренностям.

Украина заявила, что созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы на 6 сентября.