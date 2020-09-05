Россия по меньшей мере знает о намерении боевиков провести обстрел на Донбассе — Кулеба

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Россия знает и не возражает против действий боевиков, заявили о намерении 7 сентября обстрелять украинские укрепления на Донбассе. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Мне очень сложно представить, чтобы это была только местная инициатива снизу особенно учитывая то, что происходит не просто какая-то риторика, а официальная коммуникация — подписываются письма. Очевидно, что Российская Федерация как минимум в курсе и не против того, что происходит. То, что это происходит именно накануне встречи советников (встреча советников лидеров стран “нормандской четверки", проведение которой ожидается к 10 сентября — ред.) наводит меня на мысль, что, возможно, Россия на самом деле не заинтересована в том, чтобы эта встреча была максимально успешной — это “а”, а “б” — понимая слабость своих позиций, хочет посвятить дискуссию советников обсуждению того “какая плохая Украина, и как вернуться к режиму прекращения огня”, — заявил министр.

Он отметил, что в случае, если обстрел произойдет, это станет вопиющим нарушением всеобъемлющего режима прекращения огня. Кулеба также считает заявления боевиков — отчаянным поиском повода нарушить режим тишины на Донбассе.

Как сообщал УНН, 5 сентября главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин заявил, что они планируют открыть огонь по украинским укреплением неподалеку Горловки 7 сентября, потому что считают эти укрепления незаконными и не соответствующими договоренностям.

Украина заявила, что созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы на 6 сентября.