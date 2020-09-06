Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69   EUR: 32,73  
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине следует ожидать около 15-20% роста цен на овощи до конца года
В Украине следует ожидать около 15-20% роста цен на овощи до конца года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3345

Степанов сообщил, какой считает "справедливую зарплату" для врачей

Степанов сообщил, какой считает "справедливую зарплату" для врачей

Максим Степанов

КИЕВ. 6 сентября. УНН. "Справедливая зарплата" для врачей, окончивших интернатуру, должна быть 20-25 тыс. грн. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о враче, то после интернатуры нам кажется, что врач должен получать заработную плату начиная с 20-25 тысяч гривен. Тогда это будет действительно справедливая заработная плата. Эти расчеты мы подали Министерству финансов", - сказал Степанов.

Напомним, как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, в Украине необходимо исправлять несправедливую ситуацию с разным уровнем заработных плат среди врачей различных звеньев медицины.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Минздрав, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.