Степанов сообщил, какой считает "справедливую зарплату" для врачей

КИЕВ. 6 сентября. УНН. "Справедливая зарплата" для врачей, окончивших интернатуру, должна быть 20-25 тыс. грн. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о враче, то после интернатуры нам кажется, что врач должен получать заработную плату начиная с 20-25 тысяч гривен. Тогда это будет действительно справедливая заработная плата. Эти расчеты мы подали Министерству финансов", - сказал Степанов.

Напомним, как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, в Украине необходимо исправлять несправедливую ситуацию с разным уровнем заработных плат среди врачей различных звеньев медицины.