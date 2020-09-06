В Минздраве обновили протокол оказания помощи пациенту с подозрением на COVID-19

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министерство здравоохранения обновило протокол оказания медицинской помощи пациенту с подозрением на коронавирусную болезнь. Пациенту с момента обращения к врачу рекомендуется самоизолироваться до результатов анализа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритмом и принять решение о дальнейшем лечении больного. Обновленный пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус в нашей инфографике", - говорится в сообщении.

Так, сначала пациент должен обратиться к семейному врачу, потом получить консультацию. В случае необходимости к нему будет направлена мобильная бригада "скорой", образцы передадут в лабораторию. До получения результата пациент должен находиться на самоизоляции. В случае положительного теста, ему будут оказывать помощь в амбулаторно-поликлинических условиях.

Напомним, за прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве и во Львовской области.