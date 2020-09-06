МИД работает с парламентом над законопроектом о двойном гражданстве - Кулеба

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министерство иностранных дел страны работает с Верховной Радой Украины над тем, чтобы принять законопроект о двойном громадянтсве. Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Я сторонник двойного гражданства, за исключением гражданства с государством-агрессором. Мы работаем с парламентом для того, чтобы это закон был принят. Я считаю, что это соответствует интересам Украины и эта норма давно назрела", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба назвал условия для принятия двойного гражданства.