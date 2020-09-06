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Зеленский поздравил украинцев с Днем предпринимателя

Зеленский поздравил украинцев с Днем предпринимателя

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинский предприниматель должен быть уверен, что его права защищены, активно доказывать свою позицию на всех уровнях и в результате "почувствовать изменения к лучшему". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении украинцев ко Дню предпринимателя, опубликованном на сайте ОПУ, информирует УНН.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем предпринимателя! Сегодня украинские предприниматели - это самодостаточные, сознательные граждане, которые, платя налоги, наполняют государственный бюджет, создают новые рабочие места, обеспечивают население необходимыми товарами и услугами, осуществляют благотворительную деятельность, инвестируют в развитие национальной экономики. Хочу заверить, что вместе с вами мы будем активно продолжать начатое дело - дерегуляцию хозяйственной деятельности и делать все, чтобы государство не препятствовала вашим усилиям воплощать в жизнь новаторские идеи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматель должен быть уверен, что его права защищены, активно доказывать свою позицию на всех уровнях и в результате "почувствовать изменения к лучшему".

"Искренне верю, что именно благодаря предпринимательскому таланту мы сможем построить сильную и экономически развитую Украину. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и реализации самых смелых проектов. Пусть начатое дело успешно развивается и приносит достойные результаты", - резюмировал Президент.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине предприниматели отмечают профессиональный праздник.

Источник: УНН
Теги: предприниматели, праздник, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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