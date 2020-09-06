ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 6 сентября. УНН. По состоянию на 18:00 6 сентября, боевики дважды открывали огонь по украинским военным - в районе Красногоровки и Шумов. Об этом сообщает пресс-служба ООС во время вечернего сведения по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, информирует УНН.

"Сегодня, 6 сентября, на 42-й день действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, и осуществили прицельный обстрел украинских позиций. Так, вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил. Раненому защитнику вовремя оказана медицинская помощь. военнослужащего доставили в лечебное учреждение. В то же время, вблизи населенного пункта Шумы зафиксирован один провокационный выстрел из подствольного гранатомета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого.

"Сегодня, следуя к месту тушения отдельных очагов тления в районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - резюмировали в ООС.

Как сообщалось ранее в УНН, боевики обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки, есть раненый.