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В Кривом Роге в знак протеста четвертые сутки под землей остаются 29 горняков

В Кривом Роге в знак протеста четвертые сутки под землей остаются 29 горняков

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Четвертые сутки продолжается подземная акция протеста на шахте "Октябрьская" в Кривом Роге. Об этом сообщил в Facebook глава конфедерации Свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, информирует УНН.

"Четвертые сутки под землей остаются 29 горняков. Акция протеста осложняется специфическими, неблагоприятными условиями в шахте по добыче железной руды - высоким уровнем влажности, интенсивности распространения грибков, которые съедают все вокруг. Протестующие говорят, что уже чувствуют их влияние и на легких, и на коже. Администрация предприятия исчезла - не выходит на связь", - говорится в сообщении.

Также на поверхности продолжается акция солидарности с горняками. Организаторы акции заверили, что протест может переместиться в правительственный квартал в Киеве.

Отмечается, что участники акции требуют повышения зарплат, улучшения условий труда и увольнения менеджмента предприятия.

Как сообщалось ранее в УНН, шахтеры "Надежды" прекратили забастовку.

Источник: УНН
Теги: протесты, шахтеры, Кривой Рог
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