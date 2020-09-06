Криклий пристыдил политиков за пиар на Delfi

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Местные политики Одессы, которые ничего не сделали для поднятия танкера Delfi, сейчас живо пиарятся на нем. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook, передает УНН.

"Что такое предвыборное безумие? Одесса, пляж "Дельфин". Прямо сейчас один местный политик, который сильно хочет быть вновь переизбран, делает видеосъемку возле затонувшего Delfi. Убежден, что будет рассказывать, как сильно работал, чтобы поднять затонувшее судно (кто знает, возможно мысленно), и без него вообще ничего бы не произошло, но мы хорошо понимаем, что его интересует исключительно поднятие собственных рейтингов, а не танкера. К сожалению, непосредственно к поднятию Delfi не было раньше такого живого интереса и помощь АМПУ или исполнители не предлагалась", - отметил Криклий.

Вероятно, речь по поводу мэра Одессы Геннадия Труханова, который в то же время, сделал пост, в котором заявил, что "мы перешли к финальному этапу операции по подъему Delfi".

Ранее политолог заявлял, что Труханов зря пытается пиариться на Delfi, ведь он к этому процессу не имеет никакого отношения.

Напомним, с конца июля по поручению Президента проблемой поднятия танкера Delfi занимается Мининфраструктуры. 26 августа компании "Трансшип" и "Бруклин-Киев", которые решили помочь государству - подняли танкер на ровный киль.