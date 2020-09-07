В Минобороны Германии готовы к обсуждению санкций против России по "Северному потоку - 2"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Минобороны Германии готовы к обсуждению санкций против России, в том числе в области пока не достроенного газопровода “Северный поток — 2”. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет DW, передает УНН.

“Я всегда говорила, что” Северный поток-2 “- не самый мой любимый проект. Для меня всегда было очевидно, что здесь нужно учитывать обоснованные интересы в области безопасности стран Центральной Европы и Украины”, — заявила министр обороны Германии.

Она считает, что дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы, потому что доказанное использование химического оружия ставит российское руководство перед очень серьезными вопросами.

“Мир ждет ответов на них”, — подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию по “Северному потоку — 2”. Однако он признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас хотел бы усилить давление на Москву для того, чтобы побудить ее начать полноценное расследование по ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.