Правительство согласовало механизм доплат медикам с сентября

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о согласовании порядка реализации доплат медикам, которые оказывают помощь больным COVID-19, и другим работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Было принято постановление Кабинета министров, регулирующее именно механизм доплат через Национальную службу здоровья к заработным платам, которые начинаются с сентября месяца. То есть те средства, которые будут выделены и согласованы с 5,9 млрд, вернее 5 млрд 995 млн грн, выделенных Кабинетом министров, согласованные с соответствующим бюджетным комитетом, надо было принять решение о согласовании порядка реализации средств, каким именно способом наши врачи получат эту доплату, и сегодня на заседании правительства было принято это решение", - рассказал Степанов.

По его словам, сразу после публикации этого решения украинские больницы смогут срочно заключить соглашения и до конца сентября начать получать эти средства.

Напомним, с 1 сентября медицинским работникам повысят заработные платы, и это только первый шаг.



Как сообщалось, правительство одобрило увеличение зарплат для медиков с 1 сентября.



