Ситуация в Беларуси: золотовалютные резервы республики сократились в августе почти на 16%

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Золотовалютные резервы Беларусии сократились в сентябре почти на 1,4 млрд долларов, или на 15,8%. О этом говорится в отчете Национального банка Беларуси, опубликованном в понедельник на его сайте, пишет УНН.

“Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 457,8 млн долларов (в эквиваленте), — отмечается в сообщении Нацбанка. — За август 2020 года золотовалютные резервы снизились на 1 399,6 млн долларов (на 15,8%) после роста в июле на 61,8 млн долларов (на 0,7%)”.

“Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО „Белорусская валютно-фондовая биржа“. При этом правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн долларов”, — сказано в сообщении.

В Нацбанке отметили, что поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

Ранее сообщалось, что в июне рост резервов произошел из-за того, что Белоруссия разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов.

В сообщении регулятора отмечается, что, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.