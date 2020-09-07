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Понедельник, 7 сентября 2020, 10:43 • Саша Картер • 16215
В столице временно закрыли движение троллейбусов по проспекту Соборности
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Киеве до завтра будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Соборности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"До 5:00 8 сентября будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Соборности. На путепроводе на пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности продолжают устраивать асфальтобетонное покрытие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этот период:
- троллейбусы маршрута № 50 будут курсировать от ул. Милославской до Дарницкой площади;
- троллейбусы маршрута № 91-Н курсировать на участках от ул. Милославской до Дарницкой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Лыбидская";
- троллейбусы маршрута № 43 будут курсировать от Кибернетического центра ст. м. "Лыбидская".
Также сообщается об увеличении количества подвижного состава на автобусном маршруте общего пользования № 51.
Как сообщал УНН, утром в столице, по состоянию на 8:15, движение транспорта было затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города.
Источник: УНН
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