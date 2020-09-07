Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,73 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Полиция расследует убийство собаки в Сумской области
Полиция расследует убийство собаки в Сумской области
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку Архив
28725

В "Борисполе" в ручной клади обнаружили 22 кг серебра на 650 тыс. гривен

В "Борисполе" в ручной клади обнаружили 22 кг серебра на 650 тыс. гривен

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В пункте пропуска "Борисполь" обнаружили перевозчика драгоценных металлов, следовавшего из Турции. Об этом сообщает ГПСУ, информирует УНН.

"У мужчины, который направлялся из Турции в Украину пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили почти 22 кг серебра в ручной клади. Разоблачить правонарушителя удалось благодаря предварительно полученной информации сотрудников главного оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наш соотечественник по прибытию в Украину выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу.

"Однако благодаря бдительности пограничников у мужчины обнаружили почти 22 кг серебра в украшениях. По предварительной оценке, сумма выявленного составляет 650 тысяч гривен. Точную стоимость установит экспертиза, на которую уже отправлено металлы", - отметили пограничники.

Относительно украинца составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля".

Как сообщалось ранее в УНН, на сегодня установлено цену на банковские металлы.

Источник: УНН
Теги: Борисполь, Турция, драгметаллы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.